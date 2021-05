Covid, le ultime news. Fontana: "Figliuolo ridistribuirà dosi AstraZeneca". LIVE (Di sabato 15 maggio 2021) Attesa per il bollettino. I test della saliva possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Lo indica la circolare del ministero della Salute sul loro utilizzo. .Caso ReiThera, la Corte dei Conti boccia il finanziamento per la produzione del vaccino italiano Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) Attesa per il bollettino. I test della saliva possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Lo indica la circolare del ministero della Salute sul loro utilizzo. .Caso ReiThera, la Corte dei Conti boccia il finanziamento per la produzione del vaccino italiano

