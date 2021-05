Covid, le ultime news. Da oggi aperte spiagge e piscine, via quarantena da Paesi Ue. LIVE (Di sabato 15 maggio 2021) Poco più di sette mila nuovi casi e 182 morti nelle ultime 24 ore. Italia in giallo, da lunedì solo la Val d'Aosta resta in zona arancione. Porte aperte agli stranieri, da domani non è più prevista la quarantena per i turisti che arrivano dai Paesi dell'Unione europea. Oltre il 30% degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Caso ReiThera, la Corte dei Conti boccia il finanziamento per la produzione del vaccino italiano. Ma per il Mise il piano procede Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) Poco più di sette mila nuovi casi e 182 morti nelle24 ore. Italia in giallo, da lunedì solo la Val d'Aosta resta in zona arancione. Porteagli stranieri, da domani non è più prevista laper i turisti che arrivano daidell'Unione europea. Oltre il 30% degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Caso ReiThera, la Corte dei Conti boccia il finanziamento per la produzione del vaccino italiano. Ma per il Mise il piano procede

