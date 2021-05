Covid, le ultime news. Bollettino: 6.659 contagi su 294.686, 136 i decessi. LIVE (Di sabato 15 maggio 2021) I dati del ministero registrano un tasso di positività del 2,2%. Calano terapie intensive (-55) e i ricoveri (-557). Ok dal ministero ai test salivari: possono essere considerati un'opzione qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei. Pubblicato il primo report dell'Iss sulla campagna vaccinale: a 35 giorni dalla prima dose si registrano -95% decessi e -90% ricoveri. Fontana: "Figliuolo ridistribuirà dosi Astrazeneca" Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) I dati del ministero registrano un tasso di positività del 2,2%. Calano terapie intensive (-55) e i ricoveri (-557). Ok dal ministero ai test salivari: possono essere considerati un'opzione qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei. Pubblicato il primo report dell'Iss sulla campagna vaccinale: a 35 giorni dalla prima dose si registrano -95%e -90% ricoveri. Fontana: "Figliuolo ridistribuirà dosi Astrazeneca"

Advertising

albertoangela : #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rin… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - tusciaweb : Calano ancora i nuovi casi, oggi sono 6 659 Roma – Calano ancora i nuovi casi di contagio da Covid. Nelle ultime 2… - occhio_notizie : Covid in Lombardia, 1.154 nuovi casi e 22 decessi nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : Covid, le ultime news. Bollettino: 6.659 contagi su 294.686, 136 i decessi. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus: 136 decessi e 6.659 nuovi casi nelle ultime 24 ore Campania Sono 946 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 654 asintomatici e 292 sintomatici, su 18.390 tamponi. I tamponi antigenici sono 6.491. Sono 8 i deceduti, il ...

Covid, 6.659 nuovi casi con 294.686 tamponi e altri 136 decessi Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 136 decessi (contro i 182 di venerdì) per un totale,... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi Vaccini Covid - 19, tutti i ...

Coronavirus oggi. Iss: a 35 giorni da prima dose -95% decessi, -90% ricoveri Il Sole 24 ORE Calano nuovamente i contagi Covid in Valle ma c'è un altro decesso Dopo la preoccupante impennata di ieri, sono calati nuovamente i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 10 nuovi casi positivi al Covid-19 su 159 persone sott ...

Covid, 6.659 nuovi casi e altri 136 decessi In Italia ci sono 6.659 nuovi casi di coronavirus a fronte di 294.686 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l’incremento era stato di 7.567 su 298.186 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Campania Sono 946 i nuovi casi di19 in Campania nelle24 ore, di cui 654 asintomatici e 292 sintomatici, su 18.390 tamponi. I tamponi antigenici sono 6.491. Sono 8 i deceduti, il ...Nelle24 ore sono stati registrati altri 136 decessi (contro i 182 di venerdì) per un totale,... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi Vaccini- 19, tutti i ...Dopo la preoccupante impennata di ieri, sono calati nuovamente i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 10 nuovi casi positivi al Covid-19 su 159 persone sott ...In Italia ci sono 6.659 nuovi casi di coronavirus a fronte di 294.686 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l’incremento era stato di 7.567 su 298.186 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...