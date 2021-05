Covid, le ultime news. Bollettino: 6.659 contagi su 294.686, 136 i decessi. LIVE (Di sabato 15 maggio 2021) I dati del ministero registrano un tasso di positività del 2,2%. Calano terapie intensive (-55) e i ricoveri (-557). Ok dal ministero ai test salivari: possono essere considerati un'opzione qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei. Pubblicato il primo report dell'Iss sulla campagna vaccinale: a 35 giorni dalla prima dose si registrano -95% decessi e -90% ricoveri. Fontana: "Figliuolo ridistribuirà dosi Astrazeneca" Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) I dati del ministero registrano un tasso di positività del 2,2%. Calano terapie intensive (-55) e i ricoveri (-557). Ok dal ministero ai test salivari: possono essere considerati un'opzione qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei. Pubblicato il primo report dell'Iss sulla campagna vaccinale: a 35 giorni dalla prima dose si registrano -95%e -90% ricoveri. Fontana: "Figliuolo ridistribuirà dosi Astrazeneca"

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Milano, Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele ... per accertamenti e terapie contro gli strascichi e le complicazioni legate al post Covid. Prima ... cancella i rumors circolati anche nelle ultime ore in modo incontrollato sui social di ipotetici ...

Estate 2021, voli nazionali ai livelli pre - Covid e arrivano i primi turisti dall'estero Sui voli "Covid tested" puntano gli addetti ai lavori per l'arrivo dei turisti extra Ue. Non è un caso se nelle ultime settimane c'è stata una gara di annunci e ritorni. American Airlines ha ripreso ...

Coronavirus oggi. Iss: a 35 giorni da prima dose -95% decessi, -90% ricoveri Il Sole 24 ORE SCARICA QUI IL BOLLETTINO Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 6.659, 136 i morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati ...

Covid: questo paese ha il 60% di vaccinati ma i contagi crescono È uno dei Paesi con il numero più alto di vaccinati in tutto il mondo, ma i contagi crescono anche se gli esperti invitano a non allarmarsi ...

