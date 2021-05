Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Il bollettino Covid in Italia oggi, sabato 15 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti nel Paese che da lunedì sarà tutto in zona gialla, a eccezione della Valle d'Aosta in zona arancione, mentre aumenta il numero dei vaccinati e continua il confronto sul coprifuoco. La situazione delle città - Roma, Milano, Napoli - e delle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Veneto, da Piemonte a Campania. I dati: Sono 491 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Ilin, sabato 15, con idella Protezione Civileper. Le news su, ricoveri e morti nel Paese che da lunedì sarà tutto in zona gialla, a eccezione della Valle d'Aosta in zona arancione, mentre aumenta il numero dei vaccinati e continua il confronto sul coprifuoco. La situazione delle città - Roma, Milano, Napoli - e delle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Veneto, da Piemonte a Campania. I: Sono 491 ida coronavirus in Toscana, 15, secondo ideldellaanticipati dal governatore Eugenio ...

