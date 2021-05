Covid Italia, oggi 6.659 contagi e 136 morti: bollettino 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 6.659 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 136 morti. I tamponi sono stati 294.686 tamponi, l’indice positività scende al 2,25%. Sono 1.805 i ricoveri in terapia intensiva (-55 da ieri), 63 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono stati 12.493, in calo di 557 da ieri. LAZIO – Sono 621 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 5 decessi. oggi nel Lazio “su oltre 14.000 tamponi (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi (-85), crollo del numero di decessi 5 (-5), 1.490 i ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 6.659 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 15. Nella tabella si fa riferimento ad altri 136. I tamponi sono stati 294.686 tamponi, l’indice positività scende al 2,25%. Sono 1.805 i ricoveri in terapia intensiva (-55 da ieri), 63 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono stati 12.493, in calo di 557 da ieri. LAZIO – Sono 621 i nuovida coronavirus15nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 5 decessi.nel Lazio “su oltre 14.000 tamponi (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi (-85), crollo del numero di decessi 5 (-5), 1.490 i ...

