Covid Italia, bollettino oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 morti. Tasso di positività al 2,2% (Di sabato 15 maggio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 6.659, 136 i morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 7.567... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) Coronavirus, ildi152021. Nelle ultime 24 ore isono stati 6.659, 136 i. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 7.567...

