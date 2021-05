Covid in Italia: oggi 6.659 casi e 136 morti, ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva (Di sabato 15 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 15 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 6.659 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 294.686 tamponi, con l’indice di positività che scende adesso al 2,25%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 136 morti, che portano il totale delle vittime a 124.063 da inizio pandemia.



Continuano a diminuire anche i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 1.805 persone (-55 da ieri), con 63 nuovi ingressi. 12.493 sono i ricoveri ordinari (-557), 3.696.481 i guariti (+13.292), 332.830 gli attualmente positivi (-6.776). Per quanto riguarda i contagi su base regionale in testa c’è la Lombardia (1.154) poi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 15 maggio 2021)bollettino 15 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 6.659 i nuovidiriscontratiindopo aver analizzato 294.686 tamponi, con l’indice di positività che scende adesso al 2,25%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 136, che portano il totale delle vittime a 124.063 da inizio pandemia.Continuano a diminuire anche i ricoveri indove ci sono ora 1.805 persone (-55 da ieri), con 63 nuovi ingressi. 12.493 sono i ricoveri ordinari (-557), 3.696.481 i guariti (+13.292), 332.830 gli attualmente positivi (-6.776). Per quanto riguarda i contagi su base regionale in testa c’è la Lombardia (1.154) poi ...

Advertising

Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - Open_gol : C'è un grafico che in modo chiarissimo mostra cosa è successo quando tutti in Europa avevano le dosi necessarie: le… - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - domenicosabell1 : ... il covid-19 conta 139#.. ... morti.. ... il dato del sabato 15 maggio in italia, 10 in sicilia.. - CosenzaChannel : Sono 6.659 i nuovi contagi da #Coronavirus in #Italia secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Tasso di positività… -