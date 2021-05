Covid, in Campania riparte il wedding: approvato il protocollo di sicurezza (Di sabato 15 maggio 2021) La Regione Campania ha varato un protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’ordinanza che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate. “Abbiamo deciso – spiega De Luca – di anticipare il piu’ possibile la definizione dei protocolli di sicurezza che consentono, in attesa della data definitiva del via alla ripartenza delle attivita’ prevista entro questo mese di maggio, di approntare tutte le misure necessarie condivise con le categorie interessate. Cio’ consentira’ di essere pronti alla fine di maggio per poter programmare la ripresa delle attivita’ gia’ dall’inizio di giugno. Si tratta di un comparto importante per la nostra regione, che comprende ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) La Regioneha varato undiper la ripresa delle attività dele delle cerimonie. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’ordinanza che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate. “Abbiamo deciso – spiega De Luca – di anticipare il piu’ possibile la definizione dei protocolli diche consentono, in attesa della data definitiva del via allanza delle attivita’ prevista entro questo mese di maggio, di approntare tutte le misure necessarie condivise con le categorie interessate. Cio’ consentira’ di essere pronti alla fine di maggio per poter programmare la ripresa delle attivita’ gia’ dall’inizio di giugno. Si tratta di un comparto importante per la nostra regione, che comprende ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, vaccini: 6mila prenotati in 15 minuti per l'Astra Day a Caserta - VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, approvato protocollo per ripresa cerimonie - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, vaccini: 6mila prenotati in 15 minuti per l'Astra Day a Caserta - viralvideovlogs : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, ORDINANZA SU PROTOCOLLO “WEDDING” CONDIVISO CON LE CATEGORIE: PRONTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ C… -