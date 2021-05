Covid, il sottosegretario Costa prevede: “Agosto tutti senza mascherine” (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa “apre” all’ipotesi di una estate senza mascherine:”Dobbiamo fare ragionamenti di buon senso basati sui numeri, le vaccinazioni accelerano sempre di più e la situazione epidemiologica migliora di settimana in settimana, con questi dati confortanti avremo un Agosto con più libertà e anche con la possibilità di togliere la mascherina all’aperto”. Costa: “Coprifuoco? Sapremo tutto lunedì” Il tira e molla sul coprifuoco per Costa dovrebbe concludersi lunedì: “Verrà presa una decisione in senso positivo sullo spostamento alle 23 o alle 24. Un segnale che io reputo positivo nella logica della gradualità. Ma è chiaro che a giugno si andrà verso l’abolizione, questa è più di un’ipotesi. I dati oggi ci dipingono una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Ilalla Salute Andrea“apre” all’ipotesi di una estate:”Dobbiamo fare ragionamenti di buon senso basati sui numeri, le vaccinazioni accelerano sempre di più e la situazione epidemiologica migliora di settimana in settimana, con questi dati confortanti avremo uncon più libertà e anche con la possibilità di togliere la mascherina all’aperto”.: “Coprifuoco? Sapremo tutto lunedì” Il tira e molla sul coprifuoco perdovrebbe concludersi lunedì: “Verrà presa una decisione in senso positivo sullo spostamento alle 23 o alle 24. Un segnale che io reputo positivo nella logica della gradualità. Ma è chiaro che a giugno si andrà verso l’abolizione, questa è più di un’ipotesi. I dati oggi ci dipingono una ...

