Covid | il Ceinge identifica almeno 52 casi di variante indiana in Italia

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono al momento 52 idisegnalati in, sulla base delle sequenze del virus SarsCoV2 trasmesse alla banca dati internazionale Gisaid. Le ha individuate la ricerca condotta da Angelo Boccia e Rossella Tufano, del gruppo di Bioinformatica del-Biotecnologie avanzate coordinato da Giovanni Paolella. “Il dato si riferisce del numero delle particelle virali delle quali e’ stata fatta la sequenza e non al numero deireali presenti in: andando avanti avremo nuovi numeri”, precisa il genetista Massimo Zollo, dell’Universita’ Federico II di Napoli e coordinatore della Task force-19 del. DellaB.1.617 sono state finora ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ceinge

Il Denaro

Ricerca, aldi Napoli si studia un modo per potenziare l'azione 'distruttiva'' di un Adenovirus ... il medico di famiglia: 'Qui vaccineremo i nostri pazienti' 23 aprile 2021 Si chiama- ......alcune persone con il virus SarsCoV2 non hanno sintomi e altre sviluppano una forma grave di-... Mario Capasso, ricercatore del- Biotecnologie avanzate di Napoli e docente di Genetica ...Sono al momento 52 i casi di variante indiana segnalati in Italia, sulla base delle sequenze del virus SarsCoV2 trasmesse alla banca dati internazionale Gisaid. Le ha individuate la ricerca condotta d ...(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Sono al momento 52 i casi di variante indiana segnalati in Italia, sulla base delle sequenze del virus SarsCoV2 trasmesse alla banca dati internazionale Gisaid. Le ha individua ...