Covid | il bollettino del 15 maggio | 6 659 contagiati | 136 morti e 13 292 guariti nelle ultime 24 ore in Italia

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono 6.659 i positivi al test del coronavirus in24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.567. Sono 294.686 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati24 ore. Ieri i test erano stati 298.186. Il tasso di positività è del 2,2%, in calo rispetto al 2,5% di ieri. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 6.659, 136 i morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 7.567 nuovi contagi e ...