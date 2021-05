Covid e turismo, il ministro Garavaglia: «Il coprifuoco ha i giorni contati. Mi auguro che finisca il 2 giugno» (Di sabato 15 maggio 2021) «Il messaggio del coprifuoco non funziona per il turismo: vale per l’emergenza dettata dal Coronavirus, non per un periodo sereno, con un’Italia in giallo». Il ministro del turismo Massimo Garavaglia ha incontrato a Genova il presidente della Liguria Giovanni Toti e i lavoratori del settore del turismo. «Credo – ha detto a margine del tavolo – che il coprifuoco abbia i giorni contati: ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci non ci sia più». Il tema dell’urgenza di togliere il coprifuoco era stata avanzata in questi giorni ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) «Il messaggio delnon funziona per il: vale per l’emergenza dettata dal Coronavirus, non per un periodo sereno, con un’Italia in giallo». IldelMassimoha incontrato a Genova il presidente della Liguria Giovanni Toti e i lavoratori del settore del. «Credo – ha detto a margine del tavolo – che ilabbia i: ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di, mi viene da dire dal 2che è la Festa della Repubblica, non ci non ci sia più». Il tema dell’urgenza di togliere ilera stata avanzata in questi...

