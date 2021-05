Covid, De Luca: «Se vaccini tardano la Campania non sarà immune entro l’estate» (Di sabato 15 maggio 2021) «Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni, siamo a 2 milioni e 300 mila. Un obiettivo che possiamo realizzare se avremo i vaccini. Ad oggi mancano alla Regione ancora 175mila vaccini, abbiamo recuperato 20mila vaccini ma siamo sotto di 175mila. Così facciamo fatica ad immunizzare la Campania entro l’estate». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la solita diretta settimanale sui social dedicata all’emergenza Covid. leggi anche l’articolo —> Covid in Italia: oggi 7.567 casi e 182 morti, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva De Luca diretta sui social: «Se vaccini tardano la Campania non ... Leggi su urbanpost (Di sabato 15 maggio 2021) «Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni, siamo a 2 milioni e 300 mila. Un obiettivo che possiamo realizzare se avremo i. Ad oggi mancano alla Regione ancora 175mila, abbiamo recuperato 20milama siamo sotto di 175mila. Così facciamo fatica ad immunizzare la». Così il governatore della, Vincenzo De, durante la solita diretta settimanale sui social dedicata all’emergenza. leggi anche l’articolo —>in Italia: oggi 7.567 casi e 182 morti, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva Dediretta sui social: «Selanon ...

