Covid, da Rimini a Napoli riaprono spiagge e piscine all'aperto. Idea coprifuoco alle 24 (Di sabato 15 maggio 2021) Da Lignano a Ostia, fino a Fregene e alle coste campane, gli italiani tornano al mare. Nei lidi qualcuno ha sfidato l'acqua, ma in migliaia hanno preferito prendere il sole sul lettino. Lunedì 17 maggio vertice tra il premier Draghi e i capogruppo di maggioranza: possibile un allentamento delle misure in vista dell'estate

