Covid | Cgia | sostegni Governo coprono solo 13% perdite

(Di sabato 15 maggio 2021) Il supporto economico del, con il decretoe il decretobis, per una cifra complessiva di 45 miliardi di euro non coprirebbe nemmeno il 13% delledenunciate dalle ...

E, prosegue la, visto che lo scostamento di bilancio da 40 miliardi è stato votato il 22 aprile, si corre il pericolo che i 18 miliardi di indennizzi arrivino in ritardo. Il premier Draghi e il ...A causa del, l'iniziativa si è svolta tutta on line ed ha coinvolto oltre 1.200 ragazzi delle ... "Attraverso delle lezioni a distanza tenute dai ricercatori dell'Ufficio studi della" ...Il supporto economico del Governo, con il decreto Sostegni e il decreto Sostegni bis, per una cifra complessiva di 45 miliardi di euro non coprirebbe nemmeno il 13% delle perdite denunciate dalle azie ...Il lockdown senza fine del rischia di compromettere l'operatività di quasi la metà delle imprese del gioco, con forti ripercussioni sull'occupazione ma anche sulla legalità. L'analisi della Luiss.