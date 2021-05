Covid Campania, oggi 946 contagi e 8 morti: bollettino 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 946 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 15 maggio, secondo i dati della Protezione Civile sull’epidemia di Covid-19 nella regione. Da ieri, registrati 8 morti che portano il totale a 6.805 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 80.158 (-493). I dimessi/guariti sono 323.754 (+1.431). Secondo i dati della regione, i ricoverati in terapia intensiva sono 102. Negli altri reparti, altri 1.196 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 946 ida coronavirus in, 15, secondo i dati della Protezione Civile sull’epidemia di-19 nella regione. Da ieri, registrati 8che portano il totale a 6.805 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 80.158 (-493). I dimessi/guariti sono 323.754 (+1.431). Secondo i dati della regione, i ricoverati in terapia intensiva sono 102. Negli altri reparti, altri 1.196 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

