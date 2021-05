Covid Basilicata | 120 contagi e nessun decesso | bollettino 15 maggio

Leggi su italiasera

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono 120 i nuovialrilevati oggi, 15, insu un totale di 1.484 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consuetoquotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 187. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.072 (-70), di cui 4.953 in isolamento domiciliare. Sono 19.335 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 541 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 119 (-6): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 3 in medicina d’urgenza, 6 in medicina interna, 5 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 27 nel ...