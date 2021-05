Covid: aprono centri tamponi Croce Rossa, fila a Cagliari (Di sabato 15 maggio 2021) Neanche il tempo di inaugurare la struttura che davanti al centro tamponi rapidi della Croce Rossa Italiana alla stazione di Cagliari si è formata la fila di cittadini pronti a fare il test: poco meno ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Neanche il tempo di inaugurare la struttura che davanti al centrorapidi dellaItaliana alla stazione disi è formata ladi cittadini pronti a fare il test: poco meno ...

Advertising

RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - ComuneCarugo : RT @RegLombardia: #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno per t… - ilovepisa : RT @AnsaToscana: COVID, il punto in Toscana. Giani, da lunedì si aprono prenotazioni. E poi 'piano-fragili' #ANSA - FuocoDiDrago : RT @RegLombardia: #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno per t… -