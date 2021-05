Covid, ancora in calo i nuovi positivi e i decessi. Uno studio svela il ruolo del patrimonio genetico (Di sabato 15 maggio 2021) ancora in calo i nuovi positivi: sono 6.659 i nuovi contagi da Covid in Italia. I morti sono 136 ieri erano stati 182. I tamponi sono stati 294.686, mentre l’indice positività scende al 2,25%. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 55 da ieri, 63 i nuovi ingressi. In totale oggi sono stati 1.805 in rianimazione. I ricoveri ordinari sono stati 12.493, in calo di 557 da ieri. Da inizio pandemia ci sono state 124.063 vittime. Covid, la regione più casi è la Lombardia I guariti o dimessi sono stati 13.292 nelle ultime 24 ore. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.154), unica sopra quota mille, seguita da Campania (+946), Lazio (+621), Puglia (+567), Sicilia (+557) e Emilia Romagna ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021)in: sono 6.659 icontagi dain Italia. I morti sono 136 ieri erano stati 182. I tamponi sono stati 294.686, mentre l’indicetà scende al 2,25%. I ricoveri in terapia intensiva sono indi 55 da ieri, 63 iingressi. In totale oggi sono stati 1.805 in rianimazione. I ricoveri ordinari sono stati 12.493, indi 557 da ieri. Da inizio pandemia ci sono state 124.063 vittime., la regione più casi è la Lombardia I guariti o dimessi sono stati 13.292 nelle ultime 24 ore. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.154), unica sopra quota mille, seguita da Campania (+946), Lazio (+621), Puglia (+567), Sicilia (+557) e Emilia Romagna ...

