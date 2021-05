Covid: a 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale, ricoveri e decessi calano del 90% e 95% (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano i primi dati sull'esito in progress della campagna vaccinale contro il Covid e suonano buoni. Un'analisi che ha preso in esame il periodo dal 27 dicembre 2020 al 3 maggio 2021 su 13,7 milioni di persone vaccinate su lavoro congiunto dell'ISS e del Ministero della Salute (gruppo Sorveglianza vaccini Covid-19) con l’anagrafe nazionale vaccini evidenzia come il rischio di infezione, ricovero e decesso diminuisca dopo le prime due settimane di ciclo. Dopo 35 giorni con una riduzione dell’80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi. Entrambi effetti registrati al maschile quanto al femminile e in varie fasce d'età. «Questi dati confermano l’efficacia delle vaccinazioni e della campagna vaccinale, e la necessità di raggiungere ... Leggi su gqitalia (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano i primi dati sull'esito in progress della campagnacontro ile suonano buoni. Un'analisi che ha preso in esame il periodo dal 27 dicembre 2020 al 3 maggio 2021 su 13,7 milioni di persone vaccinate su lavoro congiunto dell'ISS e del Ministero della Salute (gruppo Sorveglianza vaccini-19) con l’anagrafe nazionale vaccini evidenzia come il rischio di infezione, ricovero e decesso diminuisca dopo le prime due settimane di. Dopo 35con una riduzione dell’80% delle infezioni, del 90% deie del 95% dei. Entrambi effetti registrati al maschile quanto al femminile e in varie fasce d'età. «Questi dati confermano l’efficacia delle vaccinazioni e della campagna, e la necessità di raggiungere ...

istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - enpaonlus : Un uomo viene ricoverato d’urgenza per Covid, il suo gatto rimane in casa senz’acqua e senza cibo per tre giorni. S… - gaetanomarano : ora che il ministro #speranza ha autorizzato i #testsalivari ho deciso di farli tutti i giorni anche quando il… - EligioAldoVere : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Iss ha pubblicato un'analisi sull'efficacia dei vaccini. 35 giorni dopo la prima dose si ha: - rischio infezione: -8… -