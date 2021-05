Covid, 6.659 nuovi casi e 136 decessi in 24 ore (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 6.659 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (il 14 maggio erano 7.567) a fronte di 294.686 tamponi effettuati su un totale di 62.700.094 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 136 i decessi (ieri 182), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 124.063. Con quelli di oggi diventano 4.153.374 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 332.830 (-6.776), 318.532 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 12.493 di cui 1.805 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.696.481 con un incremento di 13.292 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 6.659 idi Coronavirus in Italia (il 14 maggio erano 7.567) a fronte di 294.686 tamponi effettuati su un totale di 62.700.094 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 136 i(ieri 182), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 124.063. Con quelli di oggi diventano 4.153.374 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 332.830 (-6.776), 318.532 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 12.493 di cui 1.805 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.696.481 con un incremento di 13.292 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di...

