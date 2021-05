Covid-19, il bollettino aggiornato sui contagi in Campania (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 946 i nuovi positivi al Covid in Campania. Ad annunciarlo è stata l’Unità di Crisi della Regione nel consueto bollettino quotidiano. I decessi registrati sono 8, i guariti 1.431. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 946 (*) di cui Asintomatici: 654 (*) Sintomatici: 292 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.390 Tamponi antigenici del giorno: 6.491 Deceduti: 8 (**) Totale deceduti: 6.805 Guariti: 1.431 Totale guariti: 323.754 ** 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 946 i nuovi positivi alin. Ad annunciarlo è stata l’Unità di Crisi della Regione nel consuetoquotidiano. I decessi registrati sono 8, i guariti 1.431. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 946 (*) di cui Asintomatici: 654 (*) Sintomatici: 292 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.390 Tamponi antigenici del giorno: 6.491 Deceduti: 8 (**) Totale deceduti: 6.805 Guariti: 1.431 Totale guariti: 323.754 ** 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: ...

