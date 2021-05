Covid-19 | cala numero dei morti Vaccini | a 35 giorni da prima dose -90% ricoveri e -95% decessi

(Di sabato 15 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore, si registrano 136 vittime e 6.659 nuovi casi di-19. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi contati sono stati 7.567 e 183 i. Sul fronte tamponi, ne sono stati effettuati 294.686 contro 298mila di ieri. L'indice di positività scende al 2,25%. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 12.493 (-557 da ieri). Di certo, si respira ottimismo. Da qualche giorno, infatti, i dati che giungono dai bollettini quotidiani sono in miglioramento. L'Italia è quasi tutta in giallo: da lunedì 17 maggio solo la Valle d'Aosta resta in zona arancione., a 35da-90%e -95%Nelle persone vaccinate crolla il rischio di infezione di Sars-CoV-2, di ricovero ...

Advertising

CaronaUpdates : RT @ilCiriaco: #Irpinia Covid 19, cala la curva del contagio: tasso di positività al 5% - radioaldebaran : Covid, l'incidenza del contagio cala ancora - #Cronaca #Liguria - - ilCiriaco : #Irpinia Covid 19, cala la curva del contagio: tasso di positività al 5% - occhio_notizie : Cala il numero dei ricoveri nelle aree Covid al San Pio di Benevento. Il bollettino di oggi, sabato 15 maggio 2021 - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, 946 nuovi casi La percentuale di contagio è calata al 5,24% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala

Agenzia ANSA

Nuovi positivi in calo eanche la curva dei contagi in Campania. Oggi sono sono risultate positive 946 persone su 18.390 ... campania- 19 tamponi coronavirus unità di crisi regione campaniaAnche il pericolo di infezionecirca dell'80%. Brusaferro: "Necessità di raggiungere presto alte coperture in tutta la popolazione per uscire dall'emergenza"Roma – Calano ancora i nuovi casi di contagio da Covid. Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 6659 nuovi positivi e 136 morti. Sono 294 686 i tamponi effettuati. Il tasso di positività è ...Nelle ultime 24 ore in Campania si registrano 946 nuovi contagi da Covid-19, di cui 292 sintomatici e 654 asintomatici. A comunicarlo e l'Unità di crisi ...