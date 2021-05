Covid | 1154 nuovi positivi in Lombardia | 91 a Bergamo

(Di sabato 15 maggio 2021) Innelle ultime 24 ore si registrano 1.154casi dia fronte di 48.952 tamponi, con un tasso di contagio al 2,3%. 22 i decessi di oggi (ieri 23, per un totale di 33.329 il totale di vittime dall’inizio della pandemia). Le persone ricoverate con sintomi, in, sono 2.159 (-92 rispetto a venerdì) di cui 390 (-21 rispetto a ieri, con 7 ingressi giornalieri) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.177 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 752.368 (+1.095). Gli attualmentein totale sono 38.726 (+37). Per quanto riguarda le città sono 313 ial coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano ...

Adnkronos : #Covid, i dati della Lombardia.

I decessi di oggi sono 22: ieri 23, per un totale di 33.329 il totale di vittime dall'inizio della pandemia