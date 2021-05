Così i big dei container spremono le aziende italiane di trasporto (Di sabato 15 maggio 2021) Da un lato maxi profitti, dall’altro rincari applicati ai clienti che poi non di rado finiscono per essere scaricati sui consumatori. Si parla dei colossi della movimentazione dei container, le grandi compagnie di navigazione potenti come Stati (e spesso partecipati nell’azionariato proprio dai Governi dei Paesi di appartenenza) che muovono centinaia di migliaia di contenitori ogni giorno lungo le rotte dei traffici marittimi globali, comprese quelle che attraversano la penisola. Proprio qui, lamenta il mondo delle imprese italiane, i grandi carrier del trasporto via mare mettono in atto comportamenti lesivi e distorsivi della concorrenza, a detrimento delle piccole e medie imprese italiane, sia quelle che operano nel settore logistico e della distribuzione sia, indirettamente, quelle che dipendono da esso per le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Da un lato maxi profitti, dall’altro rincari applicati ai clienti che poi non di rado finiscono per essere scaricati sui consumatori. Si parla dei colossi della movimentazione dei, le grandi compagnie di navigazione potenti come Stati (e spesso partecipati nell’azionariato proprio dai Governi dei Paesi di appartenenza) che muovono centinaia di migliaia di contenitori ogni giorno lungo le rotte dei traffici marittimi globali, comprese quelle che attraversano la penisola. Proprio qui, lamenta il mondo delle imprese, i grandi carrier delvia mare mettono in atto comportamenti lesivi e distorsivi della concorrenza, a detrimento delle piccole e medie imprese, sia quelle che operano nel settore logistico e della distribuzione sia, indirettamente, quelle che dipendono da esso per le ...

Advertising

Parpiglia : #IlPuntoZ #tommasozorzi è entrato nel cuore dei big della televisione piaccia o no ma è così. Questo significa fidu… - Parpiglia : #ilPuntoZ tutti si aspettavano che le puntate fossero un sequel del #gfvip e invece noi abbiamo alzato il tiro invi… - HuffPostItalia : Così i big dei container spremono le aziende italiane di trasporto - FTDTXVI : RT @WlLDFL0W3R: sei un big account?? ODDIO e sti cazzi? porco dio non hai un cazzo di diritto di trattare male gli altri solo perchè sei b… - S4NFR4NC1SC0 : RT @WlLDFL0W3R: sei un big account?? ODDIO e sti cazzi? porco dio non hai un cazzo di diritto di trattare male gli altri solo perchè sei b… -

Ultime Notizie dalla rete : Così big Così i big dei container spremono le aziende italiane di trasporto Ora: in alcuni casi affidare il trasporto terrestre ai big dei container può anche essere una libera scelta da parte della azienda di spedizioni, più spesso capita che le piccole e medie imprese ...

Giro d'Italia 2021, l'8ª tappa Foggia - Guardia Sanframondi: percorso altimetria e favoriti ... nella quale ci si aspetta l'azione di un big della classifica generale. Occhi puntati su Egan ... Fra gli italiani Giulio Ciccone può giocarsi le sue carte, così come Davide Formolo . Attila Valter ...

Il Principe Filippo non ha voluto un gran funerale; ecco cosà accadrà al ‘London Bridge is down’, la frase in codice per la morte della regina Elisabetta Business Insider Italia Ora: in alcuni casi affidare il trasporto terrestre aidei container può anche essere una libera scelta da parte della azienda di spedizioni, più spesso capita che le piccole e medie imprese ...... nella quale ci si aspetta l'azione di undella classifica generale. Occhi puntati su Egan ... Fra gli italiani Giulio Ciccone può giocarsi le sue carte,come Davide Formolo . Attila Valter ...