Cosa vedere in provincia di Livorno

Tempo di lettura: 4 minutiQuando si parla delle bellezze della Toscana, si potrebbero scrivere pagine e pagine. Una di queste riguarda quello che si può vedere in provincia di Livorno. Se sei qui, significa che ti interessa scoprire le meraviglie di questa zona. Perfetto! Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo selezionato alcuni consigli da non perdere.

La città di Livorno

La nostra piccola rassegna di dritte per scoprire la provincia di Livorno non poteva che partire dalla città principale di questa porzione di Toscana. Quando si parla di quello che si può vedere a Livorno, un doveroso cenno deve essere dedicato alla suggestiva Terrazza Mascagni. Da non farsi mancare assolutamente è un giro per il quartiere conosciuto come La Venezia.

