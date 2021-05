Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 i decessi (Di sabato 15 maggio 2021) I nuovi dati su 94.686 tamponi effettuati. Ieri erano stati 7.567 e i morti 182. Scende il tasso positività al 2,2%. E prosegue il calo dei posti occupati in terapia che sono 55 meno di ieri (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di sabato 15 maggio 2021) Idati su 94.686 tamponi effettuati. Ieri erano stati 7.567 e i morti 182. Scende il tasso positività al 2,2%. E prosegue il calo dei posti occupati in terapia che sono 55 meno di ieri (Articolo in aggiornamento)

Advertising

DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 i decessi. Tasso positività scende al 2… - CardelliAc : RT @sole24ore: ?? Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano ?? Garavaglia (ministro del Turismo):?complicato fare vaccini in va… - sole24ore : ?? Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano ?? Garavaglia (ministro del Turismo):?complicato fare vacc… -