Coronavirus Italia, il bollettino del 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 i decessi

Sono 6.659 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia.Sono invece 136 le vittime, in diminuzione rispetto ai 182 decessi registrati ieri. E scende anche il tasso positività al 2,2%.In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.153.374, e le vittime 124.063. I dimessi e i guariti salgono a quota 3.696.481, con un incremento di 13.292 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 332.830, in calo di 6.776 rispetto a ieri. Mentre attualmente sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 55 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 63.

