Coronavirus in Toscana, 491 nuovi positivi e 19 decessi (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino di sabato 15 maggio. Le persone ricoverate sono complessivamente 1.064 (53 in meno rispetto a ieri), 180 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino di sabato 15 maggio. Le persone ricoverate sono complessivamente 1.064 (53 in meno rispetto a ieri), 180 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri)

