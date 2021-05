Coronavirus in Toscana | 19 morti età media 765 anni | oggi 15 maggio E 491 nuovi contagi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Insono saliti a 236.263 i casi di positività aldall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente mentre i guariti - 915 nelle ...Lasi trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.441 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 6.998 x100.000, dato di ...BARGA - Due sofisticati elettrobisturi ed una unità di erogazione di CO2 che supporteranno in modo significativo l’attività diagnostica degli ospedali di ...In Toscana sono 236.263 i casi di positività al Coronavirus, 491 in più rispetto a ieri (469 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispett ...