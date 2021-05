Coronavirus in Toscana: 19 morti (età media 76 anni), oggi 15 maggio. E 491 nuovi contagi (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 19 i morti per Coronavirus di oggi, 15 maggio 2021, in Toscana. Si tratta di 12 uomini e 7 donne con età media di 76 anni. I nuovi cointagi sono 491 (469 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni (28% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 19 iperdi, 152021, in. Si tratta di 12 uomini e 7 donne con etàdi 76. Icointagi sono 491 (469 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico) con etàdi 37(28% ha meno di 20, 25% tra 20 e 39, 31% tra 40 e 59, 13% tra 60 e 79, 3% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

