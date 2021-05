Coronavirus, in Lombardia stabili i decessi: oggi 22, ieri 23. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 7 (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino del 15 maggio In Lombardia le vittime da Coronavirus sono 22. ieri, 14 maggio, i morti erano stati 23. In totale i decessi registrati in regione dall’inizio della pandemia sono 33.329. I nuovi casi registrati nel territorio lombardo sono 1.154, in leggero calo rispetti ai 1.160 nuovi positivi rilevati ieri. Gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive degli ospedali sono stati oggi 7: ieri, i nuovi pazienti erano stati 14. Il totale dei ricoveri in rianimazione è di 390 (ieri 411). Il totale delle persone ricoverate con sintomi è di 2.159. ieri i pazienti ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino del 15 maggio Inle vittime da22., 14 maggio, i morti erano stati 23. In totale iregistrati in regione dall’inizio della pandemia33.329. Icasi registrati nel territorio lombardo1.154, in leggero calo rispetti ai 1.160positivi rilevati. Gligiornalnelle terapie intensive degli ospedalistati7:, ipazienti erano stati 14. Il totale dei ricoveri in rianimazione è di 390 (411). Il totale delle persone ricoverate con sintomi è di 2.159.i pazienti ...

Advertising

RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 t… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-58). A fronte di 16.223 tamponi ef… - __brightstars : RT @RegLombardia: #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno per t… - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 maggio in Lombardia: 1.154 nuovi casi e 22 morti. Tasso di positività al 2,3%… -