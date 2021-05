Coronavirus, in Italia diminuiscono ancora i morti: oggi 136 (ieri 182). Calano anche gli ingressi in terapia intensiva: +63 (ieri +99) (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino del 15 maggio I nuovi positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Italia sono 6.659. Il dato è stato trovato a fronte di 294.686 nuovi tamponi. ieri, 14 maggio, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute aveva segnalato 7.567 nuovi casi su 298.186 test, mentre due giorni fa 8.085 positivi su 287.026 tamponi. Per quanto riguarda i decessi, le morti legati al Covid-19 rilevate oggi sono 136, mentre ieri erano state 182 e due giorni fa 201. Il totale delle vittime registrate fin dall’inizio della pandemia è di 124.063. La situazione negli ospedali I ricoveri da Covid-19 nei reparti ordinari sono a oggi 12.496 (ieri 13.050). I ricoverati in ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino del 15 maggio I nuovi positivi alrilevati nelle ultime 24 ore insono 6.659. Il dato è stato trovato a fronte di 294.686 nuovi tamponi., 14 maggio, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute aveva segnalato 7.567 nuovi casi su 298.186 test, mentre due giorni fa 8.085 positivi su 287.026 tamponi. Per quanto riguarda i decessi, lelegati al Covid-19 rilevatesono 136, mentreerano state 182 e due giorni fa 201. Il totale delle vittime registrate fin dall’inizio della pandemia è di 124.063. La situazione negli ospedali I ricoveri da Covid-19 nei reparti ordinari sono a12.496 (13.050). I ricoverati in ...

Advertising

DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 i decessi. Tasso positività scende al 2… - ilriformista : La ricerca su 13,7 milioni di vaccinati con #Pfizer e #Moderna, no #AstraZeneca #coronavirus #vaccino #Iss - monicabi5 : Coronavirus: il calo continua, oggi 6.656 casi e 136 vittime - Il Sole 24 ORE -