Coronavirus, il bollettino di oggi 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 15 maggio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus 15 maggioIl bollettino Coronavirus di oggi: 6.659 contagi, 136 morti e 13.292 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 294.686 tamponi analizzati ed un tasso di positività al 2,3% (-0,3% rispetto a ieri). -55 terapie intensive -557 ricoveri 26.485.202 dosi di vaccino somministrate in totale LEGGI ANCHE –> Aggressione ai medici del 118: ambulanza danneggiata e ospedale in tilt #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione . Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione – dell’80% delle ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 maggio 2021)Italia, ilCovid di15: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.15Ildi: 6.659 contagi, 136 morti e 13.292 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 294.686 tamponi analizzati ed un tasso di positività al 2,3% (-0,3% rispetto a ieri). -55 terapie intensive -557 ricoveri 26.485.202 dosi di vaccino somministrate in totale LEGGI ANCHE –> Aggressione ai medici del 118: ambulanza danneggiata e ospedale in tilt #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione . Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione – dell’80% delle ...

Advertising

tuttoatalanta : ULTIM'ORA - I numeri della pandemia in Italia: il bollettino del 15 maggio - rep_bologna : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 15 maggio: 530 contagi e 14 morti [aggiornamento delle 17:06] - danieledv79 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 6.659 nuovi casi e 136 morti. Il tasso di positività scende al 2,2% - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 6.659 nuovi casi e 136 morti - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni regione per regione, del #15maggio #Coronavirus #COVID19 -