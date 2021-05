Coronavirus Campania, il bollettino del 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) La Regione Campania, come di consueto, ha riferito i dati sulla diffusione del Coronavirus: il bollettino del 15 maggio nel dettaglio. La situazione Coronavirus in CampaniaLa Regione Campania continuerà la permanenza in zona gialla anche nel corso della prossima settimana. La Cabina di Regia che ieri si è riunita, infatti, ha deciso che in base ai dati tutta l’Italia può tornare a riaprire con le regole della zona gialla. L’unica Regione che ancora non riesce ad ottenere questo passaggio è la Valle d’Aosta che ancora nel corso della prossima settimana dovrà fare i conti con la zona arancione. Per ciò che concerne la Campania, i dati si stanno assestando: i casi quotidiani stanno calando nonostante una quantità di tamponi processati in linea con quella ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 maggio 2021) La Regione, come di consueto, ha riferito i dati sulla diffusione del: ildel 15nel dettaglio. La situazioneinLa Regionecontinuerà la permanenza in zona gialla anche nel corso della prossima settimana. La Cabina di Regia che ieri si è riunita, infatti, ha deciso che in base ai dati tutta l’Italia può tornare a riaprire con le regole della zona gialla. L’unica Regione che ancora non riesce ad ottenere questo passaggio è la Valle d’Aosta che ancora nel corso della prossima settimana dovrà fare i conti con la zona arancione. Per ciò che concerne la, i dati si stanno assestando: i casi quotidiani stanno calando nonostante una quantità di tamponi processati in linea con quella ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: meno di mille i nuovi positivi, 8 decessi - irpiniatimes1 : Coronavirus in Campania, il bollettino regionale #covid #Bollettino #campania - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 2.405.007 somministrazioni - ilgiornalelocal : #Coronavirus in #Campania De Luca firma ordinanza e protocollo per ripresa cerimonie - ilgiornalelocal : #Coronavirus, #vaccini in #Campania Da oggi piattaforma aperta per 45-49 anni -