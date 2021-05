Coronavirus | a Nettuno ecco i nuovi casi | tutti in isolamento domiciliare

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono sei idiregistrati asono stati posti in. Si registrano anche otto guarigioni. Gli attualmente positivi sono 191 di cui 11 ospedalizzati. Leggi anche:, oggi nel Lazio 621positivi. D’Amato “OpenDay AstraZeneca formula vincente” su Il Corriere della Città.

Sono sei i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno nella giornata di ieri. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 10 ...