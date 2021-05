Coppa Europa di marcia, Palmisano: “Banco di prova per le Olimpiadi”. Stano: “Non ho la condizione che avrei voluto” (Di sabato 15 maggio 2021) L’Italia si prepara alla Coppa Europa di marcia che si disputerà domenica 16 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca. Gli azzurri al via, la nostra sarà una delle nazionali maggiormente rappresentata con 22 atleti, cercheranno di fare bene in particolare potendo contare sulle punte Antonella Palmisano e Massimo Stano. Per la 29enne delle Fiamme Gialle questo appuntamento rappresenta un test generale in vista dell’evento clou della stagione, le Olimpiadi di Tokyo: “Mi sento in forma e mi sono allenata bene. Partirò per fare la mia gara, senza lasciarmi condizionare. Non vedo l’ora, perché è da tempo che manca un confronto internazionale di questo tipo, con avversarie importanti. Per me potrebbe essere l’ultima gara prima dei Giochi e quindi servirà soprattutto per testare se la strada è ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) L’Italia si prepara alladiche si disputerà domenica 16 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca. Gli azzurri al via, la nostra sarà una delle nazionali maggiormente rappresentata con 22 atleti, cercheranno di fare bene in particolare potendo contare sulle punte Antonellae Massimo. Per la 29enne delle Fiamme Gialle questo appuntamento rappresenta un test generale in vista dell’evento clou della stagione, ledi Tokyo: “Mi sento in forma e mi sono allenata bene. Partirò per fare la mia gara, senza lasciarmi condizionare. Non vedo l’ora, perché è da tempo che manca un confronto internazionale di questo tipo, con avversarie importanti. Per me potrebbe essere l’ultima gara prima dei Giochi e quindi servirà soprattutto per testare se la strada è ...

Advertising

Prince36596581 : @DaveMarchionna @forumJuventus Se la gioca è per vincere da per tutto gli mancherebbe solo la coppa del mondo in ca… - AgoCannella : @MikyS03 @Gi01992 Perché c'è la finale di Europa League penso. Se fosse fosse questo il motivo non capisco perché n… - Fidallazio : ?? A Rieti weekend con allievi, cadetti... e Re ?? ?? Prove regionali per U18 e U16: programma ricchissimo con tanti… - SpiazziTosco : @FBiasin DOPO ESSERE USCITO DA CHAMPIONS EUROPA LEAGUE E COPPA ITALIA PUPAZZOOOO!!! - DiTerlizziMaur3 : @juanito1897due La matematica nn ci condanna ancora, il 90% siamo in Europa League e se ci andiamo cerchiamo di vin… -