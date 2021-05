Convocati Roma per la sfida alla Lazio: la lista di Fonseca (Di sabato 15 maggio 2021) Convocati Roma per la Lazio: la lista dei giocatori a disposizione di mister Fonseca per il derby della Capitale A poche ore dal derby della Capitale, big match valido per la 37esima giornata, mister Fonseca ha diramato la lista dei Convocati della Roma. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021)per la: ladei giocatori a disposizione di misterper il derby della Capitale A poche ore dal derby della Capitale, big match valido per la 37esima giornata, misterha diramato ladeidella. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ??Nei convocati di #Fonseca per #RomaLazio mancano tanti big e non solo per i giallorossi: da #Smalling a #Veretout… - IoNascoQui : Roma – Lazio, i convocati di Fonseca - TuttoASRoma : ROMA-LAZIO I convocati di Fonseca - ilRomanistaweb : ??? I convocati di #RomaLazio: out #Smalling e #Diawara La #Roma ha reso noto l'elenco completo dei giocatori che sa… - sportli26181512 : #Roma, i convocati per il #derby: out Smalling e Carles Perez: Ancora fermi anche Veretout, Spinazzola e Calafiori… -