Convocati Parma per la sfida al Sassuolo: tante assenza per D’Aversa (Di sabato 15 maggio 2021) Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo: tante assenze per il tecnico Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo. tante assenze per il tecnico gialloblù a cui si sono aggiunte quelle di Gagliolo, Kucka e Grassi. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Laurini, Valenti, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Camara, Hernani Jr, Kurtic, Sohm, Traore.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Robertoha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro ilassenze per il tecnico Robertoha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro ilassenze per il tecnico gialloblù a cui si sono aggiunte quelle di Gagliolo, Kucka e Grassi. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Laurini, Valenti, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Camara, Hernani Jr, Kurtic, Sohm, Traore.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoFanta : ?#PARMA: fuori dai convocati #Kucka e #Gagliolo, c'è #Gervinho ?? - sportli26181512 : Convocati Parma: rientra Gervinho, out Kucka e Gagliolo: Il Parma ha comunicato i... - ParmaLiveTweet : Parma-Sassuolo, i convocati di D'Aversa: out Grassi e Conti. Ci sono Brugman e Gervinho - _biancocelesti : Lazio - Parma, i convocati di Inzaghi: torna Caicedo. Fuori in 4: - infoitsport : Convocati Parma per la sfida alla Lazio: assenza pesante per D'Aversa -