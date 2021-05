Conversazioni sul futuro dell’abitare. Moroso: primo, ottimizzare (Di sabato 15 maggio 2021) «La qualita? della nostra vita dipende dall’ambiente nel quale la trascorriamo». E quell’ambiente, durante l’ultimo anno, e? stato soprattutto la casa: «Un luogo che si e? trasformato profondamente, e? diventato il centro logistico delle attivita? umane. Enfatizzando il ruolo doppio del design», sottolinea Patrizia Moroso, Direttore Creativo di Moroso. Patrizia Moroso, Direttore Creativo di MorosoA cosa si riferisce? «Alla sua capacita? di portare bellezza e, allo stesso tempo, organizzazione. Ordinare le soluzioni in modo piacevole e utile. Risolvere i problemi con un progetto». ph. Alessandro PaderniUn’ottimizzazione degli spazi, in sintesi. «Non sempre si puo? ingrandirli, ne? aggiungere una stanza trasferendosi altrove. I mobili, percio?, integreranno sempre piu? di una funzione. Bastera? aprire un ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) «La qualita? della nostra vita dipende dall’ambiente nel quale la trascorriamo». E quell’ambiente, durante l’ultimo anno, e? stato soprattutto la casa: «Un luogo che si e? trasformato profondamente, e? diventato il centro logistico delle attivita? umane. Enfatizzando il ruolo doppio del design», sottolinea Patrizia, Direttore Creativo di. Patrizia, Direttore Creativo diA cosa si riferisce? «Alla sua capacita? di portare bellezza e, allo stesso tempo, organizzazione. Ordinare le soluzioni in modo piacevole e utile. Risolvere i problemi con un progetto». ph. Alessandro PaderniUn’ottimizzazione degli spazi, in sintesi. «Non sempre si puo? ingrandirli, ne? aggiungere una stanza trasferendosi altrove. I mobili, percio?, integreranno sempre piu? di una funzione. Bastera? aprire un ...

Advertising

AD_italia : Conversazioni sul futuro dell’abitare. Moroso: primo, ottimizzare - Debbie_Bell : RT @ecccalla: Ma cosa stava succedendo? Lui voleva semplicemente trovare un posto o forse no? Succede però che da quella domanda le convers… - alexiuss11 : RT @ecccalla: Ma cosa stava succedendo? Lui voleva semplicemente trovare un posto o forse no? Succede però che da quella domanda le convers… - lovessangiulia : RT @ecccalla: Ma cosa stava succedendo? Lui voleva semplicemente trovare un posto o forse no? Succede però che da quella domanda le convers… - ecccalla : Ma cosa stava succedendo? Lui voleva semplicemente trovare un posto o forse no? Succede però che da quella domanda… -

Ultime Notizie dalla rete : Conversazioni sul Ok al permesso di soggiorno anche se l'emersione non si è conclusa ... con italiani o stranieri, presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020; la seconda sul rilascio del ... Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila Torna in alto

Irene Gianeselli riceve il Premio Fabrizio De André a Roma Sezione Poesia ...di Bari "Aldo Moro" conseguita con il massimo dei voti e Lode proponendo una tesi sperimentale sul ... Ha ideato e dirige sin dal 2016 il Festival 'Conversazioni - La letteratura è di scena' nato con l'...

'Conversazioni sul Seicento napoletano' tra musica e storia Agenzia ANSA WhatsApp, cambiano le regole sulla privacy Le nuove norme entrano in vigore da oggi. Chi non accetterà i nuovi termini avrà funzionalità limitate dopo qualche settimana ...

WhatsApp, da oggi cambiano le regole sulla privacy Entrano in vigore oggi 15 maggio i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp, che hanno fatto tanto discutere negli scorsi mesi, inducendo molti utenti a migrare su altre piattaforme di messaggistica, ...

... con italiani o stranieri, presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020; la secondarilascio del ... Partecipa alle. Siamo oltre cinquantamila Torna in alto...di Bari "Aldo Moro" conseguita con il massimo dei voti e Lode proponendo una tesi sperimentale... Ha ideato e dirige sin dal 2016 il Festival '- La letteratura è di scena' nato con l'...Le nuove norme entrano in vigore da oggi. Chi non accetterà i nuovi termini avrà funzionalità limitate dopo qualche settimana ...Entrano in vigore oggi 15 maggio i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp, che hanno fatto tanto discutere negli scorsi mesi, inducendo molti utenti a migrare su altre piattaforme di messaggistica, ...