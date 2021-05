Condannato alla reclusione si era reso irreperibile. Individuato e arrestato (Di sabato 15 maggio 2021) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, dando esecuzione a un ordine di carcerazione, hanno tratto in arresto un 59enne del posto, censurato, nullafacente, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, ricettazione e detenzione di armi clandestine. L’attività nasce a seguito dell’emissione da parte del Tribunale di Taranto, di un provvedimento restrittivo per pene concorrenti. Il prevenuto, pur dovendo espiare una pena residua e cumulativa di 5 anni, 5 mesi ed 8 giorni di reclusione, si era reso irreperibile dall’inizio del mese di marzo u.s.. Le speditive ma complesse attività investigative hanno permesso di individuare il soggetto nel pomeriggio del 13 maggio, in una contrada di Ceglie Messapica (BR). Nello specifico i militari, dopo ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 maggio 2021) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, dando esecuzione a un ordine di carcerazione, hanno tratto in arresto un 59enne del posto, censurato, nullafacente,si responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, ricettazione e detenzione di armi clandestine. L’attività nasce a seguito dell’emissione da parte del Tribunale di Taranto, di un provvedimento restrittivo per pene concorrenti. Il prevenuto, pur dovendo espiare una pena residua e cumulativa di 5 anni, 5 mesi ed 8 giorni di, si eradall’inizio del mese di marzo u.s.. Le speditive ma complesse attività investigative hanno permesso di individuare il soggetto nel pomeriggio del 13 maggio, in una contrada di Ceglie Messapica (BR). Nello specifico i militari, dopo ...

