Concorso a cattedra straordinario, titolo non riconosciuto, ma il Ministero non fornisce motivazione. Esclusione illegittima. Sentenza (Di sabato 15 maggio 2021) Con Sentenza N. 05700/2021 del 13/5/2021 il TAR del Lazio ha affrontato il ricorso come proposto da una ricorrente in relazione all’Esclusione dal Concorso straordinario per il reclutamento del personale docente per una presunta carenza del requisito delle due annualità di servizio specifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) ConN. 05700/2021 del 13/5/2021 il TAR del Lazio ha affrontato il ricorso come proposto da una ricorrente in relazione all’dalper il reclutamento del personale docente per una presunta carenza del requisito delle due annualità di servizio specifico. L'articolo .

