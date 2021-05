Comunicato ufficiale Milan – Ecco le condizioni di Ibrahimovic | News (Di sabato 15 maggio 2021) Il Milan ha Comunicato le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, uscito infortunato al 66' di Juventus-Milan della scorsa domenica. Ecco come sta Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 maggio 2021) Ilhaledi Zlatan, uscito infortunato al 66' di Juventus-della scorsa domenica.come sta

Advertising

sportli26181512 : A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: trattamento conservativo di sei settimane per Ibrahimovic: Pochi minuti fa il Milan… - MilanPress_it : Il comunicato del club ?? - FraNasato : Comunicato ufficiale #Milan: “Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl in seguito al recente… - PianetaMilan : Comunicato ufficiale @acmilan - Ecco le condizioni di @Ibra_official | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanNewsit : A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: trattamento conservativo di sei settimane per Ibrahimovic -