Comunicato SKY - Co-esclusiva di tre partite Serie A per ogni giornata 2021/24 (Di sabato 15 maggio 2021) Sky ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti in co-esclusiva di tre partite di Serie A per ogni giornata. Dalla prossima stagione trasmetterà quindi i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45.Nel triennio 2021/2024, Sky e NOW offriranno un ampio numero di partite a stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114 partite di Serie A, tutte le partite del Campionato di Serie B, più di 400 match di UEFA Champions League, UEFA Europa... Leggi su digital-news (Di sabato 15 maggio 2021) Sky ha acquisito per il triennio/2024 i diritti in co-di trediA per. Dalla prossima stagione trasmetterà quindi i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45.Nel triennio/2024, Sky e NOW offriranno un ampio numero dia stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114diA, tutte ledel Campionato diB, più di 400 match di UEFA Champions League, UEFA Europa...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Il comunicato ufficiale della Lega Serie A: 'Pacchetto 2 per Sky a una sola condizione' - enrick81 : @famigliasimpson @AgoCannella @Tvottiano @tw_fyvry @CIAfra73 @napoliforever89 @Federic01996 @vinceDuVe @OltreTv… - ImpieriFilippo : RT @SimoneFracassi: Diritti ufficialmente assegnati come da comunicato @SerieA 10 partite su #Dazn (7 in esclusiva) ,3 su #Sky (ricorso rit… - SimoneFracassi : Diritti ufficialmente assegnati come da comunicato @SerieA 10 partite su #Dazn (7 in esclusiva) ,3 su #Sky (ricorso… - milansette : Lega Serie A, il comunicato sull’assegnazione dei diritti tv del 'pacchetto 2' a Sky -