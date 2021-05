Comunali a Milano, Albertini si sfila: «Non sarò io il candidato del centrodestra». Beppe Sala resta senza sfidanti (Di sabato 15 maggio 2021) Beppe Sala, attuale sindaco di Milano, non sa ancora contro chi dovrà gareggiare alle prossime amministrative del capoluogo lombardo. Il centro-destra non ha ancora scelto il suo candidato e oggi, dopo giorni di rumors, arriva la dipartita di Gabriele Albertini (già sindaco di Milano, europarlamentare e senatore) che, dal suo sito, ha spiegato che non accetterà la candidatura a sindaco di Milano per il centro-destra per «un insieme di ragioni personali»: «Non posso accettare questa generosa opportunità offertami né voglio mantenere questa incertezza che potrebbe danneggiare il corso della campagna», scrive. Beppe Sala si ricandida a sindaco di Milano «per guidare una nuova trasformazione della città» – Il video – ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021), attuale sindaco di, non sa ancora contro chi dovrà gareggiare alle prossime amministrative del capoluogo lombardo. Il centro-destra non ha ancora scelto il suoe oggi, dopo giorni di rumors, arriva la dipartita di Gabriele(già sindaco di, europarlamentare e senatore) che, dal suo sito, ha spiegato che non accetterà la candidatura a sindaco diper il centro-destra per «un insieme di ragioni personali»: «Non posso accettare questa generosa opportunità offertami né voglio mantenere questa incertezza che potrebbe danneggiare il corso della campagna», scrive.si ricandida a sindaco di«per guidare una nuova trasformazione della città» – Il video – ...

