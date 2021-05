Come sta Berlusconi? “Le condizioni si sono aggravate”. “No, potrebbe essere dimesso stamattina” (Di sabato 15 maggio 2021) Come sta Silvio Berlusconi? Nel pomeriggio di ieri, dopo alcune notizie che definivano le sue condizioni di salute peggiorate, sul web e nelle chat private hanno cominciato a rincorrersi voci che lo davano addirittura per morto. La fake news della morte dell’ex premier è stata smentita dalle dichiarazioni in serie degli esponenti di Forza Italia e, infine, di Gianni Letta che ha fatto sentire a un giornalista la voce del Cavaliere. Come sta Berlusconi? Ieri mattina Il Sole 24 Ore ha scritto che nel pomeriggio di giovedì le sue condizioni di salute si sono aggravate. Secondo il quotidiano il Cavaliere, che è ricoverato già da alcuni giorni all’ospedale San Raffaele di Milano, soffre di una infezione intestinale. Possibile conseguenza di Covid-19. Ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021)sta Silvio? Nel pomeriggio di ieri, dopo alcune notizie che definivano le suedi salute peggiorate, sul web e nelle chat private hanno cominciato a rincorrersi voci che lo davano addirittura per morto. La fake news della morte dell’ex premier è stata smentita dalle dichiarazioni in serie degli esponenti di Forza Italia e, infine, di Gianni Letta che ha fatto sentire a un giornalista la voce del Cavaliere.sta? Ieri mattina Il Sole 24 Ore ha scritto che nel pomeriggio di giovedì le suedi salute si. Secondo il quotidiano il Cavaliere, che è ricoverato già da alcuni giorni all’ospedale San Raffaele di Milano, soffre di una infezione intestinale. Possibile conseguenza di Covid-19. Ma ...

