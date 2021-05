come cancellare recensioni da Google in caso di commenti negativi che rovinano la tua attività (Di sabato 15 maggio 2021) come far cancellare le recensioni negative su Google Le valutazioni degli utenti, specie nei risultati di ricerca di Google, hanno un’influenza indicibile sulla vostra impresa: infatti i potenziali acquirenti ricercano spesso online le recensioni di altre persone che hanno acquistato i vostri prodotti o usufruito dei vostri servizi. Ma cosa accade quando anziché fornire una critica fondata viene espressa una valutazione sproporzionatamente negativa o addirittura intenzionalmente malevola che danneggia l’immagine della vostra azienda? Ovviamente vorreste semplicemente che potesse sparire. In alcuni casi ciò è possibile. Perché le valutazioni Google sono fondamentali per la vostra impresa Google continua a dominare il mercato dei motori di ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)farlenegative suLe valutazioni degli utenti, specie nei risultati di ricerca di, hanno un’influenza indicibile sulla vostra impresa: infatti i potenziali acquirenti ricercano spesso online ledi altre persone che hanno acquistato i vostri prodotti o usufruito dei vostri servizi. Ma cosa accade quando anziché fornire una critica fondata viene espressa una valutazione sproporzionatamente negativa o addirittura intenzionalmente malevola che danneggia l’immagine della vostra azienda? Ovviamente vorreste semplicemente che potesse sparire. In alcuni casi ciò è possibile. Perché le valutazionisono fondamentali per la vostra impresacontinua a dominare il mercato dei motori di ...

AndreaBricchi77 : Il Milan stravince allo Stadium e al clubbe parlano solo di Juve. Come se avesse perso contro il Pordenone, tra l’a… - g_zerbato : RT @noitre32: Vogliono cancellare I tesori della memoria Italiana. La famiglia naturale a loro non piace . Vogliono sopprimere la libertá e… - DotComLeonardo : RT @noitre32: Vogliono cancellare I tesori della memoria Italiana. La famiglia naturale a loro non piace . Vogliono sopprimere la libertá e… - GiovannaPozzoni : RT @cresce_m: Esorto @virginiaraggi a cancellare la vergogna delle Botticelle come promesso in campagna elettorale. Non è più accettabile a… - marialetiziama9 : RT @noitre32: Vogliono cancellare I tesori della memoria Italiana. La famiglia naturale a loro non piace . Vogliono sopprimere la libertá e… -