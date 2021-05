Come accettare i nuovi termini WhatsApp dal 15 maggio senza notifica (Di sabato 15 maggio 2021) Per quanto siano stati ampiamente criticati è pur vero che in molti si chiedono Come accettare i nuovi termini WhatsApp proprio da oggi 15 maggio, non visualizzando più la notifica che avvisava gli utenti della modifica imminente. Non sono pochi coloro che hanno pur deciso di abbandonare l’applicazione di messaggistica dopo le recenti novità ma probabilmente la stragrande maggioranza di utenti del servizio ha scelto di adattarsi alla nuova policy e in alcuni casi, non riesce più a farlo perché non visualizza l’alert dei giorni scorsi. La casistica appena raccontata potrebbe manifestarsi nel momento in cui qualcuno, forse anche per sbaglio, abbia negato proprio il consenso ai nuovi termini WhatsApp ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Per quanto siano stati ampiamente criticati è pur vero che in molti si chiedonoproprio da oggi 15, non visualizzando più lache avvisava gli utenti della modifica imminente. Non sono pochi coloro che hanno pur deciso di abbandonare l’applicazione di messaggistica dopo le recenti novità ma probabilmente la stragranderanza di utenti del servizio ha scelto di adattarsi alla nuova policy e in alcuni casi, non riesce più a farlo perché non visualizza l’alert dei giorni scorsi. La casistica appena raccontata potrebbe manifestarsi nel momento in cui qualcuno, forse anche per sbaglio, abbia negato proprio il consenso ai...

