Colpito da un fulmine mentre gioca con gli amici | muore a 9 anni Il gesto della famiglia è da lacrime

(Di sabato 15 maggio 2021) Una gravissima tragedia ha sconvolto tutta la comunità. Un bambino è deceduto ad appena noveper una fatalità assurda. Infatti, è statoin pieno da unera intento are a calcio. Nonostante le condizioni meteorologiche fossero avverse, si è armato di coraggio e alle cinque del pomeriggio di martedì scorso il suo cuore ha smesso di battere, quando ilè caduto nei pressiporta, proprioil bimbo stava camminando in quei frangenti. Tutti i compagni di squadra sono rimasti letteralmente scioccati, avendo assistito all’incredibile scena dall’esito drammatico. Immediatamente sono stati contattati i sanitari, giunti prontamente sul luogo. Hanno tentato di rianimarlo, lo hanno trasferito urgentemente in ...

Ultime Notizie dalla rete : Colpito fulmine

Ilvicino alla porta - Una passione per il calcio, quella di Jordan, enorme. Martedì, nonostante il tempo non fosse dei migliori, non aveva voluto rinunciare all'allenamento. Alle cinque del ...... Jitu Goswami, hanno rivelato ad Agence France - Presse che credevano che gli elefanti fossero morti dopo che un fortehala foresta. Ma Soumyadeep Datta, un importante ambientalista ...Sognava di diventare terzino del Liverpool, la sua squadra del cuore, e invece la vita per il piccolo Jordan si è fermata a soli 9 anni: un fulmine lo ha ucciso, proprio mentre si stava allenando a ca ...L’ex patron di Stone Island pronto ad aprire il nuovo corso della società una volta che la stagione sarà terminata ...